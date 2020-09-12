أمجد الحداد: مبادرات الرئيس الصحية أتت بثمارها خلال أزمة كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن هناك اهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف صحة المواطنين، وأتت بثمارها خلال مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مبادرة الرئيس للقضاء على الأمراض المزمنة جعلت الدولة أكثر قدرة على التحكم في الإصابة، لافتا إلى أن صرف علاج للمصابين بشكل دوري منحهم وقاية من الفيروس، إذ لم يتعرض مرضى السكر المترددين على المبادرة لمضاعفات خطيرة طوال فترة الجائحة، ما أدى لتقليل نسبة الوفيات.

وأشار إلى أن الاهتمام بقطاع الصحة أدى إلى عدم تعرضنا إلى خطورة كبيرة، موضحًا أن قرار إغلاق العديد من القطاعات مع بداية الجائحة ساهم بطريقة كبيرة في تقليل احتكاك المواطنين وتقليل فرص العدوى.

وأوضح أن مصر تعاملت كنموذج جيد يعتد به لإدارة الأزمة المستقبلية خلال سيطرتها على أزمة كورونا، ونمتلك خطة استراتيجية للتعامل مع أزمة كورونا، لم نعاني من عدم توفير أسرة وأجهزة تنفس، ومنظومة مصر الصحية نجحت في إدارة الأزمة، حيث إن هذا النجاح جاء عن طريق تخطيط سابق وليس إدارة وقتيه للأزمة وتوفير أدوية ومستشفيات عزل، ونجاح مصر في تخطي أزمة كورونا زاد من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأكد أن هيئة الدواء وفرت العديد من الأدوية التي كانت تعانيها الدولة في السابق، وتم توفير العديد من الأدوية التي كانت توفر من الخارج بالكثير من المبالغ التي كانت عائقا أمام المريض، حيث إن أسعار الأدوية تحت السيطرة.