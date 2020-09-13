خصم شهر لعامل بشركة مياه الشرب بالإسكندرية لعدم ارتدائه كمامة

قرر المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم، خصم شهر "حوافز" لأحد العاملين بفرع الشركة بمنطقة المندرة، وذلك لعدم ارتدائه كمامة، التزامًا بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال "جابر"، اليوم الأحد، إن الشركة تهدف لتوفير بيئة صحية آمنة لجميع العاملين والمترددين عليها، ما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى جهود فريق الأزمات والكوارث في تنظيم المواطنين بمنافذ خدمة العملاء، والحفاظ على تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي بين الموظفين والعملاء.