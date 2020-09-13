الأولى بالشرق الأوسط.. افتتاح حاضنة ذكاء اصطناعي بجامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمبنى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة.

حضر الافتتاح الدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام وهبة، وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الكردي، إن إنشاء حاضنة الذكاء الاصطناعي بجامعة الإسكندرية يهدف إلى نشر الوعي بأهمية هذا المجال ودوره الحالي والمستقبلي، فضلا عن احتضان الشركات الناشئة التي تعمل في هذا مجال التكنولوجيا المتطورة.

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية تحرص على مواكبة كل ما هو حديث ومتطور لنشر ثقافة وريادة الأعمال وغرسها في الطلاب، لاسيما أن ريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة يعد أحد أكبر دعائم مستقبل الاقتصاد في مصر والعالم.

وأكد أن الظروف الحالية وجائحة كورونا جعلت التكنولوجية والذكاء الاصطناعي مسار إجباري لكل الدول في كل المجالات وبخاصة العملية التعليمية، مؤكدا أن الجميع يستخدم الذكاء الاصطناعي بصفة يومية.

ولفت إلى أن الكمبيوتر في المستقبل القريب سيكون قادرا على التفكير دون أن يحتاج لمبرمج يقوده، منوها أن جامعة الإسكندرية لديها أقدم قسم لهندسة الحاسب على مستوى جامعات مصر.

وأوضح، أن خريجي الجامعة سوف يكون لهم دور هام في أعمال تلك الحاضنة، موضحا أن الحاضنة جرى تنفيذها بتمويل من مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.