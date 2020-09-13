محافظ الإسكندرية: سنعلن عن تخفيضات جديدة في تصالح مخالفات البناء

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك تخفيضات جديدة في تقييم مخالفات البناء، ستعلن عنها المحافظة الـ48 ساعة المقبلة، موضحاً أن هناك لجنة متخصصة تفحص الآن كافة المناطق، للوقف على الأسعار التى تتماشى مع طبيعة كل مكان، وتابع: "نسبة التخفيض بالمحافظة 25% ولو احتجنا تخفيض آخر هنعمله بعد تقرير اللجنة".

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما يهمه الآن هو أن المواطن بدأ يدرك أن التصالح في مخالفات البناء يصب فى مصلحته وليس كما يروج بعض المشككين أن الدولة تجمع مبالغ مالية.

وأشار إلى أن البنية التحتية فى المحافظة تكاد تكون متهالكة وجارٍ معالجتها على وجه السرعة، بسبب مخالفات البناء، موضحاً أن غرامات التصالح سيتم توجيهها إلى تطوير وتقوية البنية شبكات الصرف الصحى والمياه ورصف الطرق ولخدمة المواطن أنفسهم، وتابع: "المبالغ التى يتم جمعها ستعود مرة أخرى لتحسين وتطوير البنية التحتية".

وأوضح أن محافظة الإسكندرية لها طبيعة خاصة وأصبح بها تخمة سكانية، بعدما بلغ تعداد السكان 5 ونصف مليون نسمة، وتابع:" وأنا حابب أطمن المواطنين مستحيل ومش هيحصل أننا نزيل عقار واحد مخالف به سكان".