محافظ الإسكندرية: 1000 حوت فساد في السجن الآن

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كافة القضايا التى تم إحالتها إلى النيابة العسكرية، هى لمقاولين فاسدين وليس من بينهم مواطنون عاديون، وتابع: "تم إحالة 1839 قضية إلى النيابة العسكرية جميعهم من المقاولين الفاسدين ..مفيش واحد ساكن أو مالك شقة أحيل".

وأعلن "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه آن للمواطن السكندرى أن يعلم أننا بصدد ضبط المقاولين الذين أفسدوا علينا حياتنا وأفسدوا شوارع الإسكندرية.

ولفت "الشريف"، إلى أن "حيتان الفساد" كثر بالمحافظة ومعظمهم الآن فى السجون، وتابع: "1000 واحد منهم الآن فى السجون"، مفنداً الشائعات التى تروجها القنوات المعادية، موضحاً أن المواطن السكندرى يعلم جيداً الجهود التى تبذلها الدولة من أجل تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء عنه.