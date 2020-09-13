حملة لمكافحة الفيروسات الكبدية داخل صالونات الحلاقة بدمياط

واصلت إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الشئون الصحية بدمياط، وإدارة الزرقا الصحية، بالتعاون مع الإدارة المحلية بالزرقا، وإدارة الأزمات بالمحافظة، تنفيذ أعمال مبادرة "الحد من انتشار العدوى"، والتي تستمر خلال شهر سبتمبر الحالي، من خلال استكمال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على "فيروس سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وتستهدف المبادرة القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الصحية، تحت شعار"احمي نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية"، من خلال اتخاذ إجراءات وقائية، للحد من انتشار الفيروسات الكبدية، وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى، لمنع إضافة مصابين جدد، وإعادة الإصابة لمن تم علاجهم، خاصةً في الأماكن مرتفعة الخطورة في نقل العدوى، مثل صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية.

وحيث أن المبادرة تنظم ورش عمل لتثقيف المهنيين بصالونات التجميل، لعدم نقل العدوى، ويتم توزيع أدوات تجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور فريق من المثقفين الصحيين على تلك الصالونات، للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة، التي قد تؤدى إلى انتشار الفيروسات.

كما يتم توزيع بوسترات ومنشورات تتضمن التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية، داخل تلك الأماكن على مستوى المحافظة، مع الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون، لتوضيح الممارسات الصحية الآمنة للمواطن.