وكيل "زراعة دمياط" يقود حملة على محلات الاتجار في المبيدات

شنت مديرية الزراعة في محافظة دمياط، برئاسة المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة، حملة للمرور الميداني على عدد من محلات الاتجار في المبيدات، بنطاق المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة تشديد أعمال الرقابة، وتكثيف الحملات، والتنسيق مع شرطة المسطحات والبيئة.

كما شدد "عبدالسميع" على ضرورة تطبيق القوانين بكل حزم وشدة، للتأكد من سلامة المبيدات المطروحة بالأسواق، والتصدي لكافة محاولات الغش التجاري.