مستشار محافظ بورسعيد يرد عربة مانجو و2000 جنيه لبائع متجول بعد مصادرتها

استقبل اللواء محمد عامر، المستشار الفني لمحافظ بورسعيد مصطفى محمود "بائع المانجو" المتجول المتضرر من مصادرة حي الزهور عربة يد محملة بالمانجو يملكها، وذلك عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن يشتكي من مصادر الحي للعربة والمانجو التي اشتراها بالتقسيط ليبيعها وينفق على أسرته المكونة من 8 أفراد ولا يوجد أي مصدر رزق له.

وتدخل اللواء محمد عامر ووجه بسرعة استدعاء المواطن الذي حضر إلى ديوان عام حي الزهور، واستمع إلى شكواه وتضرره من مصادرة عربة اليد والمانجو، وتعامل مع الأمر بروح القانون لحماية أسرة مكونة من 8 أفراد تكسب قوت يومها من العربة التي تم مصادرتها.

وصرف عامر للبائع 2000 جنيه ثمن المانجو التي صادرها مسؤولو الحي تعويضا له عن أي خسائر تعرض لها مع تسليمه عربة اليد، ووجه بالتعامل بشكل لائق مع المواطنين رافضا أي تجاوز في حق المواطن البسيط.

من جانبه قدم "بائع المانجو" الشكر للواء محمد عامر على سرعة الاستجابة لشكواه، مؤكدا أنه وفر له كل سبل الراحة وقام بتعويضه عن الخسائر التي تعرض لها وضمن له مصدرا آمنا للرزق.