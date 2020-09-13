افتتاح الحديقة الدولية بضواحي بورسعيد قريبا بعد تطويرها

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إعادة افتتاح الحديقة الدولية بالضواحي بعد انتهاء أعمال تطويرها، مشيرا إلى أهمية الحديقة لقاطني الأحياء والمناطق الشعبية بالزهور والمناخ والضواحي والحي الإماراتي.

وقال إن الحديقة ستتكامل مع ميناء بورسعيد البري ومحور البترول الجديد بالضواحي وشارع الرحاب.

وأضاف أن الحديقة الجديدة استكمال جديد لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حدائق بلا أسوار"، والتي تمت بالمحافظة خلال السنوات الأربعة الماضية وحققت نجاحا كبيرا في الأغلبية العظمى من الحدائق الكبرى بالمحافظة ومن بينها المسلة وسعد زغلول والسلام والفرما والأمل وبنزرت والمنتزة وأخيرا حديقة فريال بحي الشرق.

وأشار إلى أن المحافظة أطلقت أعمال تطوير حديقة التاريخ المطلة على المجرى الملاحي للقناة والتي تعد واحدة من أجمل حدائق بورسعيد موقعا وجمالا.