"المالية": لا نية لزيادة الضرائب

قال رجب محروس المتحدث باسم وزارة المالية، إنّ الوزارة لا تنوي زيادة الضرائب، إذ تتبع سياسة مالية تختص بها، وهي ثبات سعر الضريبة سواء كانت "ضريبة على القيمة المضافة، أو سعر الضريبة على الأرباح التجارية، الصناعية، المهن، وعلى المرتبات وما في حكمها".

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ ما صرح به الدكتور محمد معيط وزير المالية، هو زيادة قيمة الضريبة للناتج القومي، بمعنى إدراج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة أفقيًا وليس رأسيًا.