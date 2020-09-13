وزيرة البيئة تتوقف لإخماد حريق للمخلفات بالطريق في كفر الشيخ

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بجولة بالمحافظة لمتابعة وتفقد أعمال المحافظة خلال موسم نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام وتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز بعدد من مراكز المحافظة المدعومة من وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالي.

وتفقدت الوزيرة في بداية زيارتها للمحافظة حملة لفحص عوادم المركبات بكمين القرضا بمدينة كفر الشيخ، كما تلاحظ للوزيرة أثناء مرورها بسيارتها اندلاع حريق بمجموعة من المخلفات الصلبة، مما استدعى توقفها واستدعاء قوات الحماية المدنية لإخمادها، وبالفعل تمت السيطرة عليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى لاستكمال ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين من تقليل الانبعاثات والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال تلك الفترة من العام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية وذلك بعد اعتماد خطة منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل على مجابهة السحابة السوداء من خلال عدة محاور منها المتابعة والرصد المستمر للحرق المكشوف لقش الأرز وزيادة عدد نقاط ومواقع التجميع للمتعهدين حيث تعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات الأولى التي يتم بها حصاد الأرز وتحظى بكميات كبيرة من زراعات الأرز.

وتابعت الوزيرة أن المحاور أيضًا تشمل متابعة للجان فحص عوادم السيارت وخفض الانبعاثات من الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يمكن أن تسبب تلوثًا للهواء خلال تلك الفترة من السنة لوجود التركيزات بنسبة عالية التي قد تؤثر على صحة المواطنين.

وأشارت "فؤاد" إلى تكاتف وتناسق كل جهود الدولة من خلال منظومة تسعى لضمان عدم تأثر المواطنين بارتفاع نسب التلوث أو وجود أي ضرر على صحته، إضافة إلى الاستفادة من العائد الاقتصادي والاجتماعي وزيادة فرص العمل لعمليات تجميع قش الأرز.

من جانبه أشاد محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة من كل الجهات المختلفة في الدولة وعلى رأسها وزاراتي البيئة والتنمية المحلية، حيث تم توعية وإرشاد المزارعين عبر العديد من الندوات الإرشادية حيث تحظى محافظة كفر الشيخ بمساحات منزرعة تقدر بنحو 32% من الناتج القومي لزراعة الأرز على مستوى الجمهورية ويشكل ذلك نحو 256 ألف فدان ينتج كميات كبيرة من المخلفات الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة وافتتاح 89 موقعا لتجميع قش الأرز، مشيرا إلى المردود الاقتصادي العائد للفلاح والدولة من وراء ذلك حيث نسعى من خلال تلك الجهود إلى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء بشكل كامل.