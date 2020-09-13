ضبط متهم بسرقة أموال وسجائر من سوبر ماركت بالإسكندرية

كشفت الإدارة العامة لمباحث الإسكندرية، عن تفاصيل سرقة خزينة وكمية من السجائر من داخل محل تجاري، حيث تبين أن وراء الواقعة مسجل خطر، ألقي القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

وكان قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقى بلاغا من مالك سوبر ماركت كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة خزينة حديدية صغيرة الحجم من داخل السوبر ماركت، تحوي مبلغا ماليا وكمية من السجائر.

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات، استُهدف المتهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت إحداها عن ضبطه.

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر المتهم بها، واعترف بتمكنه من اقتحام السوبر ماركت عقب غلقه، والاستيلاء على الخزينة والخروج بها، حيث استقل دراجة نارية بدون لوحات معدنية، والتوجه بها إلى منزله.

وتمكن المتهم من فتح الخزينة والاستيلاء من داخلها على مبلغ 55 ألف جنيه وكمية من السجائر، ثم التخلص منها بإلقائها في منطقة الملاحات بدائرة القسم، وأرشد عن مكان المضبوطات (المسروقات والدراجة النارية والأدوات المستخدمة فى فتح الخزينة).