العثور على رضيع حي بالقرب من صندوق قمامة في الإسكندرية

عثر عامل بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة في الإسكندرية، اليوم، على طفل رضيع على قيد الحياة داخل كرتونة بالقرب من صندوق قمامة في منطقة جليم شرقا.

تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على طفل رضيع ملقى بالشارع بمنطقة جليم، وانتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص العثور على طفل رضيع حديث الولادة، مقطوع الحبل السري داخل كرتونة بالقرب من صندوق القمامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمر المستشار عمر الركايبي رئيس نيابة أول الرمل بالتحفظ على جميع الكاميرات بمحيط الواقعة وطلب تحريات المباحث، وإيداع الطفل إحدى دور الرعاية للحفاظ على حياته.