230 ألف إيرادات "توأم روحي" أمس.. والغسالة 78 ألف جنيه

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 229 ألف و624 جنيهًا، أمس السبت، متفوقًا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، والذي يقوم ببطولته هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 77 ألفًا و934 جنيهًا، وفق بيان أصدَره الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني، 1765جنيها، فيما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام 1435 جنيهًا، بينما حصد فيلم "الحوت الأزرق" للمخرج علاء مرسي 1367 جنيهات.

وقررت الحكومة تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.