ربع مليون إيرادات "توأم روحي" أمس.. و80 ألف لـ"الغسالة"

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 250 ألف و770 جنيهًا، أمس الخميس، متفوقًا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، والذي يقوم ببطولته هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 80 ألفًا و651 جنيهًا، وفق بيان أصدَره الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني، 3866 جنيها، فيما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام 1166 جنيهًا، بينما حصد فيلم "الحوت الأزرق" للمخرج علاء مرسي 1074 جنيهات.

وقررت الحكومة تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.