ضبط 3 متهمين بمحاولة سرقة لوحة إعلانات سقطت على قطار بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية 3 أشخاص وراء محاولة سرقة لوحة إعلانية مُثبتة على عمود على خط السكة الحديد بمدينة طنطا، ما تسبب فى تعطيل حركة أحد القطارات.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً بسقوط لافتة إعلانية مُثبتة على عامود على شريط السكة الحديد بدائرة مركز طنطا، وإصطدام أحد القطارات بها، دون حدوث إصابات أو تلفيات، ووجود آثار لقطع حديث بالعامود الحامل للافتة، والعثور بمحل الواقعة على 2 إسطوانة "أكسجين" و"غاز".

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة 3 أشخاص، أحدهم "تاجر خردة"، تتوافر عنه معلومات جنائية، وعاملان مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة، وقرروا بقيامهم بقطع اللافتة باستخدام الأسطوانتين المعثور عليهما بمكان الواقعة، بهدف السرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.