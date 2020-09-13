"تموين الإسكندرية" تضبط 35 ألف عبوة مياه معدنية

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأحد، 35 ألف عبوة مياه معدنية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن بمنطقة العامرية، وذلك قبل طرحها للبيع للجمهور.

وردت معلومات لضباط المباحث تفيد حيازة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

حملة أمنية المخزن المشار إليه، وعثر على 35 ألف و200 عبوة مياه معدنية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تاريخ صلاحيتها، وتشكل خطرا بالغا على الصحة العامة.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة العامرية أول، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.