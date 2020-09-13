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الإسكندرية للبترول: تصدير منتجات بترولية بقيمة 360 مليون دولار

كتب:

مارينا رؤوف
02:42 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
معمل تكرير للزيت الخام

معمل تكرير للزيت الخام

قال الكيميائي مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول، أن الشركة قامت بتصدير منتجات بترولية بقيمة حوالى 360 مليون دولار إلى أسواق إيطاليا وإسبانيا وهولندا وتونس ومالطا والدنمارك.

وأضاف إنه تم تكرير حوالى 4.5 مليون طن من الزيت خام خلال العام المالي الماضي 2019-2020.

وأشار إلى أن هذه الكمية ساهمت فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والمقطرات الشمعية والأسفلت.

 

 

 

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