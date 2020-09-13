دعوى قضائية تطالب بإلزام المحامين بتحديد موعد لإجراء انتخابات النقابات

أقام مصطفى شعبان وعدد من المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار نقابة المحامين، بتأجيل الدعوى لإجراء انتخابات النقابات الفرعية على مستوى المحافظات، مع إلزام النقابة تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 57494 لسنة 74 قضائية، نقيب المحامين بصفته.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعيات العموميات لعدد من النقابات الفرعية للمحامين، والتي دعا مجلس النقابة لانعقادها للنظر في الموافقة من عدمه على الدمج، وكان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية، في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وتعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

يذكر أنّ رجائي عطية نقيب المحامين، دعا من قبل الجمعيات العمومية، لعدد من النقابات الفرعية للمحامين، للنظر في الموافقة من عدمه على الدمج، إذ تنظر الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية، في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجري التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

كما تنظر الجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب الشرقية، في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجري التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وتنظر الجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب أسيوط، في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شمال أسيوط وجنوب أسيوط الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجري التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.