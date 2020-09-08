الأوقاف تؤجل انتخابات نقابة القراء لحين رد مجلس الدولة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تأجيل انتخابات نقابة القراء لحين استيفاء الشكل القانوني، ومخاطبة مجلس الدولة بشأن الاستفسارات المقدمة من بعض القراء والمرشحين.

وقرر الوزير، استمرار مجلس تسيير أعمال النقابة الحالي، برئاسة الشيخ محمد حشاد، القائم بأعمال النقيب، باعتباره النائب السابق لنقيب القراء في تسيير أعمال النقابة لحين رد مجلس الدولة، مع تكليف الشؤون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعمل مع المجلس القائم لتصحيح جميع الأوضاع القانونية المطلوب تصحيحها.

وكانت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر قد أعلنت إغلاق باب الترشيح لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، وتقدم الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء بأوراقه للجنة المشرفة على الانتخابات لمقعد نقيب القراء.

كما تقدم لمقعد العضوية كل من الشيخ صديق المنشاوي، والشيخ طه النعماني، والشيخ خضر أحمد مصطفى، والشيخ عبد الرحيم دويدار، والشيخ حجاج الهنداوي، والشيخ وليد السيد عبد الشافي هلال، والشيخ حسين السويفي، والشيخ أحمد فرج الله الشاذلي، والشيخ محمد كسكين، والشيخ محمد نجيب عارف، والشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، والشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والشيخ محمد محروس طلبة، والشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ حسين الإسكندراني، والشيخ محمد بسيوني عوض، والشيخ عبد الباسط عمارة، والشيخ محمد مصطفى الشرقاوي.

وكان المقرر إجراء الانتخابات السبت 19سبتمبر الجاري، وفي حالة تساوي الأصوات على مقعد النقيب بين الشيخ محمد صالح حشاد والشيخ حلمي عبد الحميد الجمل الذي تقدم بأوراقه في اليوم الأول - ومعه تسعة قراء تقدموا لمقعد العضوية - تعاد الانتخابات بينهما يوم 26 من الشهر نفسه، وذلك قبل تأجيل الوزير لها.