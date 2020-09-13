القبض على المتهم بقتل جاره في الهرم

أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهم بقتل جاره "صاحب مطعم" في مشاجرة بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، وهي الواقعة التي جرى توثيقها بمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت "الداخلية" في بيان لها: "في ضوء ما تم رصده على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وبعض المواقع الإلكترونية بشأن تداول مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بمنطقة الهرم بالجيزة، ووفاة أحد أطرافها، فقد أسفرت جهود الفحص عن حدوث مشاجرة بين (صاحب مطعم) وآخر (عامل بمحل) مقيمين بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة بسبب لهو الأطفال، قام خلالها الأخير بإطلاق عيار خرطوش محدثاً إصابة الأول التي أودت بحياته".

وأضافت "وقد أمكن ضبط المتهم المذكور، وبحوزته بندقية خرطوش -المستخدمة في الواقعة- وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".