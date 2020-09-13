أخبار البنوك.. كيف تحصل على جهاز لاب توب من بنك ناصر بصورة البطاقة؟

من خلال سعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب ورفع كفاءة شباب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية، وما يترتب على ذلك من ضرورة امتلاك من يرغب من المستفيدين من برامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجهاز حاسب آلي محمول، جرى إطلاق مبادرة لتمويل أجهزة حاسب آلي محمول بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي (مبادرة شباب مصر الرقمية).

ويكون الحد الأقصى للتمويل 10 آلاف جنيه بفائدة 5% دون مصروفات إدارية بمدة تمويل 3 سنوات على أن يتم سداد الأقساط من الشهر التالي لصرف التمويل.

وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" للمتابعين بشكل يوم، نستعرض خطوات وشروط الحصول على قرض تمويل جهاز حاسب آلي محمول من بنك ناصر على النحو التالي:

خطوات الحصول على قرض تمويل جهاز حاسب آلي محمول

1. إرسال صور مما يلي عبر البريد الإلكتروني للمبادرة DigitalEgyptYouth@nti.sci.eg:

- خطاب معتمد من جهة التدريب التابعة للوزارة يفيد بالتحاقك بأحد البرامج التدريبية بها، ويستثنى من ذلك متدربي المعهد القومي للاتصالات، إذ يكتفى بإرسال اسم البرنامج التدريبي الملتحق به.

- عرض سعر لجهاز حاسب آلي محمول على ألا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل (10 آلاف جنيه).

- بطاقة الرقم القومي.

2. بعد التأكد من صحة المستندات المرسلة إلكترونيًا، يتم إرسال بريد إلكتروني للمتدرب لتحديد موعد تسليم أصول المستندات بمقر المعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية، ويستلم المتدرب خطاب موجه لبنك ناصر الاجتماعي للبدء في إجراءات الحصول على القرض وجهاز الكمبيوتر المحمول.

3. يتخذ بنك ناصر الاجتماعي الإجراءات البنكية مع المتدرب لاستيفاء المستندات (كما هو موضح بالفقرة الخاصة بالمستندات المطلوبة)، ومن الضامن (كما هو موضح بفقرة الضمانات المطلوبة) والتوقيع على ملف التمويل بالبنك.

4. يسلم بنك ناصر الاجتماعي المتدرب خطاب موجه للجهة صاحبة عرض سعر جهاز حاسب آلي محمول يفيد بموافقة البنك على تسليمه الجهاز على أن يقوم البنك بصرف تكلفة الجهاز للجهة صاحبة عرض السعر.

5. بعد استلام المتدرب للجهاز يلتزم بالتواصل مع المعهد القومي للاتصالات لإعداد الجهاز بالبرامج اللازمة للتدريب عن بعد.

الضمانات المطلوبة

المستندات المطلوبة من المتدربين المتقدمين للحصول على التمويل

- خطاب ترشيح من المعهد القومي للاتصالات يفيد باسم المرشح ورقمه القومي وقيمة جهاز الكمبيوتر المطلوب تمويله.

- تقديم ضامن (لا يشترط أن يكون موظف حكومي) واستيفاء مستندات الضمان المطلوبة وفقاً لجدول الضمانات المبين عاليه.

- عرض سعر للجهاز بما لا يتجاوز الحد الاقصى للتمويل معتمد من المعهد القومي للاتصالات.

- إيصال مرافق حديث باسم المرشح أو أحد أقارب الدرجة الأولى لمحل إقامة المرشح.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمرشح والضامن إن وجد.

- التوقيع على سند إذني للمرشح والضامن.

- التوقيع على عقد الاتفاق بين البنك والمرشح والضامن وفقا للإجراءات المتبعة في البنك.