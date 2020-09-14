حظك اليوم الاثنين 14-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العذراء برودة عواطفه في أغلب الأحيان، إذ لا يظهر مشاعره إلّا أمام قلة قليلة من الناس.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك ألا تبعثر طاقتك لتحسن توظيف جهدك وتحديد مسارك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في التأمل، فقط راقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.