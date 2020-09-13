محافظ دمياط تقرر فتح قاعات المناسبات بنسبة 50% من طاقتها

أصدرت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، قراراً اليوم الأحد، بفتح جميع قاعات الأفراح والمناسبات، في نطاق المحافظة، بنسبة إشغال 50% من طاقتها الاستيعابية، مع مراعاة التزام المواطنين بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي وتطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المعمول بها.

كما أكدت المحافظ على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وشددت على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت مخالفته لتلك التعليمات.