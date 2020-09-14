ريما رحباني تنشر صورة جديدة لوالدتها فيروز من منزلها

نشرت ريما رحباني نجلة ومديرة أعمال الفنانة الكبيرة فيروز، صورة جديدة لها من منزلها.

هذه الصورة هى اجدد صورة لفيروز من بعد زيارة الرئيس الفرنسي لها ايمانويل ماكرون الذى كرمها مع بداية الشهر الجاري.

ونشرت الفنانة فيروز، مجموعة من الصور التي جمعتها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش زيارته للبنان عقب انفجار بمرفأ بيروت.

كانت الفنانة اللبنانية فيروز أهدت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لها في منزلها لوحة فنية، بعد زيارة استغرقت ساعة و20 دقيقة.

ونشرت راشيل مكرم مراسلة قناة الجديد فيديو لحارس الرئيس الفرنسي ماكرون وهو يحمل هدية فيروز له.