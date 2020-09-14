"معالم القاهرة التاريخية" في معرض للمصور جورج فخري

44 صورة فوتوغرافية للفنان المصور الفوتوغرافي جورج فخري، في أحدث معارضه "معالم القاهرة التاريخية"، والمقام بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، والذي يستمر المعرض إلى يوم 14 سبتمر الجاي.

تستعرض عدسة الفنان في الصور أهم مبانى وآثار القاهرة التاريخية لمجموعة من المساجد بقبابها وزخارفها ومناراتها بالقاهرة وشارع المعز، وأيضا فى الفترة الحديثة مثل قصر الأمير محمد علي بموقعه المتميز على ضفاف نهر النيل بالمنيل، ويبدي فخرى إعجابه الشديد بالتفاصيل قائلا: "القصر تحفة معمارية، التقطت له عدة صور من أماكن مختلفة من الداخل، منها مثلا سقف القصر المتميز بفتحات تهوية متداخلة مع زخارف ملونة، لإدخال الضوء والهواء للمكان" كما نجد صورة لباب القصر المزخرف على الطراز الإسلامي، والموقع عليه بعبارة "شغل مصر".

كما نجد بالمعرض عدة صور لمدفن الخديوي توفيق وأسرته، والموجود على طريق الأتوستراد، "المعروفة بقبة أفندينا"، ومصممة على الطراز الإسلامي، التقط "فخري" للقبة من الخارج وصورة أخرى من الداخل: "بقصد إظهار دقة وجماليات زخارف القبة" حسب المصور.يقدم المعرض أيضا صور للحقب التاريخية السابقة منها: مسجد احمد بن طولون بمنارته الداخلية واعمدته وممراته المتميزة، من منظورين مختلفين، ومسجد قايتتباى فى صحراء المماليك، والمتميز بقبته برسومات زخرفية هندسية نباتية، كما يوجد عدة صور لبيت "الست وسيلة" بشارع المعز، وجامع الحاكم بأمر الله، وجامع السلطان برقوق من دولة الممالياك المنقوش عليه اسم "برقوق" بخط زخرفي.

يقدم ثقافة بصرية للمتلقي، "ويهدف أن الناس تشوف جمال الاماكن الاثرية والجميلة فى القاهرة" حسب "فخري" لافتا إلى أنه يصور بتلقائية، خلال تجوله فى الأماكن الأثرية، موضحا: "ألتقط صور للأماكن المتميزة الجمال ودقة المعمار فى المباني الإسلامية كانوا بيشتغلوا بضمير، سواء كان المكان أثريا أم لا".

ويوظف الفنان تأثير الظل والنور على المكان، كما يصور من زوايا مختلفة وتوقيتات متنوعة، وعدسات مختلفة، لينقل صورا للأمكنة من عدة مستويات.