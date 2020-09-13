إحالة قيادات وحدة محلية في أجا للتحقيق لاتهامهم بالتقصير في العمل

قررت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة أجا، بمحافظة الدقهلية، اليوم، إحالة اللجنة المسئولة عن التعاقدات ومدير الشئون الإدارية وشئون العاملين ومسئول النظافة، من العاملين بالوحدة المحلية بـ"طنامل" للتحقيق، لاتهامهم بالتقصير في العمل.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس المركز سير العمل والتأكد من مدى انضباط العاملين بالمصالح الحكومية والوحدات المحلية، يرافقها أحمد حجازي، نائب رئيس المركز، بتفتيش مفاجئ على الوحدة المحلية بقرية "طنامل".

أسفر المرور المفاجئ عن رصد عدم وجود رئيس الوحدة المحلية، وقيامه بإجازة دون علم رئيس المركز، كما تبين وجود تجمعات وتراكمات للقمامة، وسوء حالة النظافة العامة بالقرية.

وبالمرور على المحلات التجارية والصناعية، تبين عدم وجود عقود نظافة معهم لتعظيم الإيرادات بصندوق النظافة.

وأصدرت "المزين" تعليماتها بتكليف إبراهيم بركات، رئيس الوحدة المحلية في "ميت دمسيس"، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية بـ"طنامل"، بجانب عمله، لحين شغلها بالطرق القانونية، بعد العرض على محافظ الدقهلية.

كما قررت تحويل اللجنة المسئولة عن التعاقدات والأنشطة التجارية ومسئول النظافة ومدير شئون العاملين ومدير الشؤون الإدارية بالوحدة للتحقيق بالشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة أجا.

وأكدت رئيس مركز ومدينة أجا، في تصريحات صحفية اليوم المرور الدوري والمفاجئ على كافة المصالح الحكومية، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.