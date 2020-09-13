محمد سامي يحرك بلاغا رسميا للنائب العام ضد منتحل صفته

تقدم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ رسمي للنائب العام، بصفته وكيل المخرج محمد سامي، بسبب قيام مجهول بانتحال صفة موكله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وإنشاء صفحة وهمية باسمه.

وذكر البلاغ، أن المنتحل يتحدث عبر هذه الصفحة الوهمية مع فتيات راغبات في الدخول إلى عالم الفن، ويطلب منهن صورًا عارية حتى يبتزهن بعد إرسالها، فيما يطلب من أخريات مبالغ مالية للدخول للوسط الفني.

وأكد "سامي" فى البلاغ، أنه بصفته مخرجا مشهورا، واسمه محل ثقة للجميع، أصبح انتحال اسمه وصفته وسيلة سهلة للنصب باسمه والابتزاز، ما يضر باسم المخرج وسمعته وأسرته، والتمس "سامي" من النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واتخاذ اللازم قانونًا.

وفي سياق متصل، يواصل المخرج محمد سامي على التحضير لفيلمه الجديد "العميل صفر"، الذى يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني، والعمل من تأليف وائل عبدالله، ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة.

كما يستعد سامى لمسلسله الرمضانى الجديد "نسل الأغراب"، الذى يكتبه ويخرجه للعرض فى شهر رمضان 2021، ويجمع فيه النجمان أحمد السقا وأمير كرارة، ويشارك في بطولته مي عمر، وأحمد السعدنى، وفردوس عبد الحميد، ونرمين الفقي، وادوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، وعماد زيادة، وعدد آخر من الفنانين.