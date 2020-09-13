محافظ دمياط: متابعة الموقف الراهن بملف تقنين أراضي الدولة

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الأحد، لمتابعة الموقف الراهن لملف تقنين أراضي الدولة، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، والمستشار هيثم غندور، المستشار القانوني للمحافظة، ومديرى إدارات الأملاك والشئون القانونية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام.

جاء ذلك الاجتماع استكمالاً لسلسلة متابعات محافظ دمياط لهذا الملف، باعتباره أحد أهم الملفات التي توليها المحافظة بأجهزتها المختلفة اهتماماً بالغاً لاسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، حيث تم مناقشة الموقف الحالي الخاص بأعمال اللجان المُشكلة للفحص والمعاينة، واستعراض شامل للحالات غير الصالحة للتقنين وغير المستوفاة للشروط، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حيالها، وكذا ما انتهت إليه لجان المعاينة والتسعير.

ووجهت "عوض" بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضى أملاك الدولة، التابعة لعدد من جهات الولاية، والانتهاء من استيفاء جميع الخطوات الخاصة بتلك الطلبات، وفقاً للاشتراطات والضوابط المحددة بالقانون، وإبرام التعاقدات للحالات التي استوفت الشروط، مؤكدة أيضاً على تقديم التسهيلات للجادين في استكمال إجراءات التقنين، وسداد المستحقات المطلوبة.