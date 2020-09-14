"شلتها بحالها".. اعترافات لص سرق خزينة ثم نقلها على تروسيكل لفتحها

"معرفتش أفتح الخزنة شيلتها بحالها وحملتها على التروسيكل" بهذه الكلمات اعترف عاطل باقتحام سوبر ماركت فى الإسكندرية وسرقة الخزينة بعد فشله فى فتحها حيث أحضر تروسيكل ونقلها ثم استولى على ما بها من أموال وألقاها في ترعة.

وقال المتهم إنه كان يمر بضائقة مالية وخطط لسرقة السوبر ماركت بعد مراقبة صاحبه ومعرفته باحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة فى الخزينة.

وأضاف المتهم أنه اختبأ بجوار السوبر ماركت حتى تم إغلاقه وقام بالدخول من فتحة أعلى الحائط ثم فتح أبواب المحل من الداخل وحاول فتح الخزينة لكنه فشل فقام بحملها على تروسيكل.

وتابع أنه نقل الخزينة إلى منزلها وقام بفتحها وعثر بداخلها على 55 ألف جنيه ثم حملها وألقاه فى ترعة.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية من (مالك سوبر ماركت كائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة خزينة حديدية "صغيرة الحجم" من داخل السوبر ماركت ملكه تحوى (مبلغ مالى وكمية من السجائر)، وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت تحرياته إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية).عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه ، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف بإرتكابه الواقعة.

وقرر المتهم بتمكنه من الدلوف لداخل السوبر ماركت عقب غلقه والإستيلاء على الخزينة والخروج بها ، وقاما بإستقلال دراجة نارية "تروسيكل - بدون لوحات معدنية" وتوجه عقب ذلك إلى منزله وتمكنه من كسر باب الخزينة وفتحها والإستيلاء من داخلها على (مبلغ 55 ألف جنيه - كمية من السجائر) والتخلص من الخزينة بإلقائها بمنطقة الملاحات بدائرة القسم وتم بإرشاده ضبط (المسروقات و الدراجة النارية و الأدوات المستخدمة فى فتح الخزينة) .