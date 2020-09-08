اعترافات المتهم بتقطيع زوجته بالإسكندرية: "شفتها في أحضان راجل غريب"

اقتادت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، السائق المتهم بقتل وتقطيع زوجته إلى المحكمة، بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، لعرضه على جهات التحقيق، لنظر قرار تجديد حبسه فيما هو منسوب إليه من اتهامات "بقتل زوجته وتقطيع جسدها إلى 4 أجزاء"، لشكه في سلوكها.

مثل المتهم أمام القاضي، وبهدوء تام، اعترف بتفاصيل جريمته المروعة قائلا: "قطعت لحمها في ساعتين، شفتها في أحضان راجل غريب، جبت السكين من المطبخ وبعدين دبحتها، ومسكت منشار كهربائي وقطعت رأسها وايد وقسمت الباقي نصفين، وجبت أكياس زبالة وحطيت فيها الجثة، ورميتها في مكان بعيد عن البيت، وخليت الرأس في الشقة علشان ادفنها في مكان تاني".

يواصل المتهم قائلا: "مفيش يومين، ولقيت المباحث بتسأل عليا، ملحقتش أدفن راس الجثة، وخبطت على باب الشقة، عرفت إن كل حاجة اتكشفت، مش زعلان إني قتلتها، خاينة وكانت تستاهل". عقب الانتهاء من مناقشة المتهم، أصدرت جهات التحقيق قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إعادة المتهم إلى محبسه مرة أخرى.

ذكرت تحريات وتحقيقات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الاسكندرية التي جرت تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، أن بداية الواقعة إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من أحد الأهالي بعثوره على جثة سيدة، دون رأس، ملقاة بصندوق قمامة أمام عقار بمنطقة تعاونيات سموحة.

بمجرد تلقي البلاغ، انتقل رئيس مباحث قسم سيدي جابر وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثة لسيدة مجهولة، يتراوح عمرها بين 25 و35 عاما، دون رأس ومقسومة لجزئين، داخل صندوق قمامة بتعاونيات سموحة.

عقب فحص الكاميرات والمشتبه فيهم ومناقشة الشهود، توصلت القوات إلى مرتكب الواقعة، وهو زوجها والذي اعترف بارتكاب الجريمة انتقامًا منها لخيانتها له، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وباشرت النيابة العامة التحقيق.