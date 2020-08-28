اعترافات المتهم بقتل زوجته: "اللي تسيب بيتها بدون إذن جوزها تموت"

"اللي تسيب بيتها بدون أذن جوزها تموت"، بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل زوجته بطعنها 3 طعنات في الشارع بمنطقة البدرشين، أقواله أمام النيابة العامة.

وأضاف المتهم "أتخنقنا أنا ومراتي زي أي رجل وست، فوجئت بيها واخدة هدومها وماشية في الشارع فقتلتها"، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر أمس أجري سائق معاينة تصويرية لجريمة قتل زوجته بسبب خلافات عائلية وذلك وسط اجراءات أمنية مشددة ، وحذرت الشرطة أهالي المجني عليها من الاقتراب من مكان الحادث ، وأستعانت الشرطة بأمين شرطة ليقوم بتأدية دور المجني عليها ،

وقال المتهم في محضر الشرطة، إنه تشاجر مع المجني عليها قبل يوم الجريمة بيومين، وأخبرته بأنها قررت تترك المنزل، مضيفا: "عدت من عملي ثم فوجئت بها تسير في الشارع فأمسكت سكينا وتخلصت منها أمام المارة".

وكانت أجهزة الأمن، بالجيزة تلقت أخطارا يفيد قتل سائق لزوجته بالقرب من منزل أسرتها في العياط، حيث شاهدها تسير في الشارع وعاجلها بـ 3 طعنات في مناطق متفرقة من جسدها، حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها، ولفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطاراً بالواقعة من اللواء محمود السبيلي مدير المباحث الجنائية، الذي شكل فريقًا للقبض على المتهم.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي لقطاع جنوب الجيزة، بأن المتهم نفذ الجريمة بقرية برنشت بالعياط، بسبب خلافات أسرية مع زوجته، وتمكنت الشرطة من القبض عليه.