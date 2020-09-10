مصرع شخص أسفل عجلات القطار في بني سويف

لقى شخص مصرعه، اليوم الخميس، أسفل عجلات قطار الصعيد بالقرب من محطة سكة حديد الفشن جنوب بني سويف، وجارٍ التعرف على هويته.

وتلقت إدارة شرطة النجدة في بني سويف، إخطارا بوقوع حادث أسفر عن مصرع شخص بالقرب من محطة سكة حديد الفشن جنوب المحافظة.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، حيث تبين أن الجثة لذكر في منتصف عقده الثالث من العمر، وجارٍ تحديد هويته.