اعترافات المتهمين بتعطيل خط قطارات طنطا: كنا بنسرق لوحة الإعلانات

اعترف المتهمون بمحاولة سرقة لوحة إعلانية ضخمة مثبتة على عامود على شريط قطارات طنطا خلال التحقيقات أنهم خططوا للواقعة لسرقة اللوحة وبيعها بمبلغ ضخم: "بس مقدرناش نشيلها.. سبناها على القضيب وهربنا".

وقال المتهمون فى التحقيقات، إنهم كونوا تشكيلا عصابيا حيث يتزعمهم تاجر خردة تخصصوا فى السرقة التى كادت أن تتسبب فى كارثة فادحة.

وأقر المتهمون وهم 3 لصوص (بينهم تاجر خردة وعاملين) خططوا لسرقة اللوحة الضخمة لبيعها خردة واختاروا تلك اللوحة بالعامود الذى يحملها لثقل وزنها وبيعها بثمن كبير.

وأوضح المتهمون إنهم توجهوا ليلا إلى مكان وجود اللوحة بسيارة نقل وقاموا بقطع العامود باستخدام شعلة النار المستخدمة فى قطع المعادن لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة عليها فسقطت على القضبان فتركوها وفروا هاربين وفى وقت لاحق وأثناء مرور القطار اصطدم بها لكنه لم ينتجج خسائر أو إصابات.

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، أنه تبلغ لمركز شرطة طنطا بالغربية بسقوط لافتة إعلانية مُثبتة على عامود على شريط السكة الحديد بدائرة المركز وإصطدام أحد القطارات بها دون حدوث إصابات أو تلفيات ووجود آثار لقطع حديث بالعامود الحامل للافتة والعثور بمحل الواقعة على (2 إسطوانة "أكسجين ، غاز").

وتوصلت تحريات فرق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (تاجر خردة "له معلومات جنائية" - عاملان ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة، وقرروا بقيامهم بقطع اللافتة بإستخدام الإسطوانتين المعثور عليهما بمكان الواقعة وعقب ذلك قام المتهم الأول بالإصطدام باللافتة بإستخدام سيارة نصف نقل "ملكه" ولدى سقوطها على شريط السكة الحديد فروا هاربين.

وضبطت الشرطة السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بعد إرشاد المتهمين عنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية واحالة المتهمين للنيابة التى قررت حبسهم.