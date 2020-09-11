7 خطوات تعملها حال سرقة أو فقد بطاقة التموين

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الخدمات المختلفة للمواطنين عبر موقع دعم مصر، تتضمن خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، وإصدار بطاقة تموين جديدة، وتفعيل البطاقة، وخطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين.

وتستعرض "الوطن" الخطوات التي يقوم بها المواطن عند سرقة أو تلف أو فقد بطاقات التموين كالتالي:

1) الدخول على موقع إدارة دعم مصر من هنـــــــــا.

2) اختيار خانة تقديم طلبات بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.

3) تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

4) يظهر اسم صاحب البطاقة، ورقم البطاقة التموينية، و يتم طلب إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

5) يتم إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة التموينية.

6) يتم إرسال كود تحقق على الهاتف الخاص بالمواطن، ويتم إدخاله.

7) تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب بدل الفاقد أو التالف بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.

ويمكن الاستعلام عن البطاقة عبر الموقع من خانة "الاستعلام عن بدل تالف أو فاقد".