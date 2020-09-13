"أنا وابني سجلنا".. حسام حسني: نحتاج 6 آلاف متطوع لتجارب كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الدولة تعمل بقوة في ملف التجارب السريرية على لقاح كورونا، نظرا لأن اللقاحات تمثل أمل للعالم أجمع للتقليل من شدة خطورة الفيروس.

وأضاف "حسني" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية صدى البلد، أن شروط التطوع لتلقي لقاح كورونا تتضمن أن تكون الفئة العمرية للمتطوعين تبدأ من 18 عاما فأكثر، وأن يكون المتطوع مقيمًا بمصر، ولديه القدرة النفسية لخوض التجربة، ولا يعاني من حمى أو سعال أو حساسية قبل 14 يومًا من تقدمه، فضلا عن عدم جواز تقدم مرضى الصرع والتشنج والأوعية الدموية والقلب.

وتابع: أنا شخصيا ونجلي سجلنا كمتطوعين لتلقي اللقاح، ونحتاج إلى 6 آلاف متطوع لانتهاء الدراسة، وأعتقد على أول العام المقبل نبدأ مرحلة التصنيع حال انتهاء اختبار اللقاح.