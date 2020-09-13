الصحة: مصر تستهدف من 10 إلى 15 ألف متطوع لتجارب لقاحي كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للبحوث، إن الوزارة تستهدف من 10 آلاف إلى 15 ألف متطوع لتجارب لقاحي فيروس كورونا، لكن بشروط صحية معينة يجب أن تتبرع عليهم.

وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أنه سيجرى الإعلان عن هذه الشروط، على الموقع الرسمي للوزارة، مشيرةً إلى أن التقدم بطلب التبرع سيكون عبر الموقع الرسمي.

وتابعت أن المحفز الأول والأخير للمتطوعين هو خدمة البشرية، لمعرفة ما إذا كان اللقاحان مفيدين للبشرية أم لا، مشددةً على أنه أثبت أمانا وفاعلية كبيرتين، لكن يجب التأكيد عليهما من خلال إجراء المزيد من التجارب السريرية على عدد كبير من المتطوعين، وأن المتطوعين لن يحصلوا على أي مقابل مادي أو يتحملوا أي تكلفة.

وأشارت إلى أن سن المتطوع يجب ألا يقل عن 18 عامًا، وألا تكون المتطوعة حامل أو مرضع، وعدم الإصابة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى مصابي أمراض المناعة، بعدها تجري الوزارة تحاليل معينة لتحديد المتطوعين المقبولين.