مدير "حميات منوف": بعض إصابات "كورونا" ما زالت خطيرة

أكد الدكتور أنور محفوظ، مدير مستشفى حميات منوف، بمحافظة المنوفية، أن مصر ما زالت في الموجة الأولى من فيروس "كورونا" المستجد، موضحاً أن بعض الحالات التي تصل المستشفيات، حالتها الصحية تكون خطيرة، بسبب "الاستهتار"، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير "حميات منوف"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك حالة من التراخي بين المواطنين في اتخاذ التدابير الاحترازية، وظهر ذلك في كل مكان، حتى في العيادات الطبية، وأماكن التجمعات العامة، والمصالح الحكومية، حيث لا يرتدي الكثيرون من رواد تلك الأماكن الكمامات الطبية الواقية.

وتابع أن فيروس "كورونا" ظهرت له أعراض جديدة، مثل الإسهال والقيء، بالإضافة إلى الأعراض المعروفة مسبقاً، مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال، محذراً المواطنين من عدم الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامة جميع المواطنين.