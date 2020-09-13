هرباً من الحر.. زحام على الشواطئ "غير المرخصة" بالإسكندرية

دفعت موجة الحر الشديدة عدداً كبيراً من أهالي مدينة الإسكندرية والزائرين من المحافظات الأخرى، إلى التوافد على بعض الشواطئ "غير المرخصة"، اليوم، بما فيها الشواطئ الصخرية، ومنها شاطئ "الأزاريطة"، الذي شهد زحاماً كبيراً، سواء من أبناء الإسكندرية أو المصطافين.

واعتاد بعض أهالي الإسكندرية على نزول الشواطئ الصخرية والمجانية، التي لا يوجد عليها أسوار، وذلك بالتزامن مع استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع شواطئ المدينة الساحلية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وتُعد مدينة الإسكندرية مقصداً لعدد كبير من المصطافين والأهالي في فصل الصيف، وذلك لوجود عدد من الشواطئ المجانية بها، بالإضافة إلى قربها من محافظات الدلتا.

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، قد قررت إغلاق جميع الشواطئ، بناءً علي تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن إجراءات مجابهة فيروس "كورونا".