محافظ الإسكندرية: تنفيذ 1645 من أصل 2358 قرار إزالة

اعتبر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة لها خصوصية معينة في ملف المخالفات، موضحاً أن غالبية المخالفات بها رأسية وأدوار علوية، وتعديات على خط التنظيم، وأكد أن أجهزة المحافظة تعمل على معالجة أمور قديمة منذ سنوات في هذا الملف.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن الإسكندرية، أنه "خلال الفترة من أول يناير 2020، وحتى الآن، صدر لدينا 2358 قرار إزالة، تم تنفيذ 1645 قرار منها"، بالإضافة إلى 1285 حالة إزالة فورية، من خلال وحدة الإزالات الفورية، التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.

وأكد المحافظ: "إننا جميعاً نعمل لصالح المواطن البسيط"، مشيراً إلى أنه يقدر ويثمن دور أعضاء مجلس النواب في حل المشكلات المختلفة، واصفاً إياهم بأنهم "نبض الشارع".

كما أشار "الشريف" إلى تعاون كافة الأجهزة والنواب والمجتمع المدني، لحل تلك المشكلات، بما يصب في صالح المواطن السكندري.