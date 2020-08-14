بينهم فتاة وسيدة.. انتشال 4 جثث من شواطئ العجمي في الإسكندرية

لقي 4 أشخاص بينهم فتاة وسيدة، مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر غرقهم في الساعات الأولى من الصباح، داخل شاطئين بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، في حلقة جديدة من مسلسل إصرار المواطنين على النزول والتسلل إلى الشواطئ المغلقة.

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، 4 جثث، بينهم جثتان مجهولتان، لغرقي بشواطئ حي العجمي غربي الإسكندرية، بعد تسللهم للبحر فجرا، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.

تلقى قسم شرطة الدخيلة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق سيدة أثناء الاستحمام بشاطئ خاص تابع لإحدى الجهات بالعجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص غرق سيدة تدعى "شروق حسن" 30 عاما، مقيمة منطقة الدخيلة بعد 15 دقيقة فقط من نزولها مياه البحر بالشاطئ المشار إليه، في تمام الساعة 2 و45 دقيقة صباح اليوم.

جرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وتسليم الجثمان لذويها لإنهاء تصريح الدفن، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقب ذلك في تمام الساعة الرابعة صباح اليوم الجمعة، قذفت أمواج البحر جثتين مجهولتين لشاب وفتاة على رمال نفس الشاطئ، ولم يستدل على هويتهما حتى الآن.

وورد بلاغ آخر لقسم شرطة الدخيلة يفيد غرق شخص بشاطئ قرية شهر زاد بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص غرق المدعو "رضا مجاهد عبدالعزيز بيومي" 44 عاما، مقيم سهيلة مركز منيا القمح، عقب نزوله البحر الساعة 6 و30 دقيقة صباحا، وجرى انتشال جثته.

تحررت محاضر بالوقائع الثلاث بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

فيما تواصل إدارة السياحة والمصايف فى الإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد، حملاتها اليومية على الشواطئ المغلقة وبالأخص الشواطئ التى تشهد حالات غرق وتسلل من المواطنين وذلك لمنع نزولهم إلى البحر والحفاظ على حياتهم