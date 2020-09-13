المترو: نسمح باسترجاع قيمة التذاكر للركاب بسبب عطل محطة محمد نجيب

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن السماح للركاب باسترجاع قيمة تذاكرهم من المحطات بسبب عطل المترو الخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب"، باتجاه محطة محمد نجيب، مشيراً إلى أنه ما زالت تقوم فرق الصيانة بإصلاح العطل لعودة حركة مسير القطارات لطبيعتها مرة أخرى.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو تخضع لصيانات دورية بشكل يومى قبل انطلاق فعاليات التشغيل، موضحاً أن جميع قطع الغيار متوافرة تماما بورش المترو، وأن قطارات مترو الأنفاق تقل يوميا نحو مليون و500 ألف راكب.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع نحو 65 فرقة صيانة يوميا على جميع أرصفة محطات الخطوط الثلاثة للمترو، لمواجهة الأعطال المفاجئة والطارئة، للعمل على إصلاحها فوراً، لعدم حدوث زحام على أرصفة المحطات، موضحاً أن الشركة تعمل على حل جميع المشكلات التي تواجه الجمهور، وأيضاً تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.