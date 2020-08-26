أسعار ومزايا المَحافظ الإلكترونية البديلة لتذكرة مترو الأنفاق

لجأ الكثير من المواطنين خلال الشهور القليلة الماضية، إلى شراء المَحافظ الإلكترونية البديلة لتذكرة مترو الأنفاق لتجنب تلامس تذاكر المترو، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار المحافظ الإلكترونية وتفاصيل كارت المحفظة الإلكترونية المقرر تعميمه لاحقًا، كالتالي:

أسعار المحفظة الإلكترونية

يبلغ ثمن بطاقة المحفظة الإلكترونية البديلة لتذكرة مترو الأنفاق 25 جنيهًا، ولكن يتم دفع مبلغ 50 جنيهًا عند شرائها، منها 25 جنيهًا شحن لاستخدام البطاقة، ويتم شحن البطاقة فيما بعد بحد أدنى مبلغ 10 جنيهات.

مزايا المحفظة الإلكترونية

- يمكن الحصول عليها من مكاتب الاشتراكات دون الحاجة إلى اسم المشتري أو أختام جهة الدراسة أو العمل.

- يكون كارت المحفظة الإلكترونية صالحًا للاستخدام لمدة 5 سنوات.

- يتم شحن كارت المحفظة الإلكترونية، ليبدأ مبلغ الشحن من 10 جنيهات حتى 100 جنيه.

- يتم شراء الكارت بدون اسم لحامله حيث يمكن استخدامه بواسطة أكثر من شخص.

- يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات في حالة عدم تلف الكارت.

- يتم تحديد قيمة الرحلة ليوازي ثمنها بالتذاكر الورقية.