وزير النقل: نُخطط في مد خط مترو الأنفاق ليصل إلى "قليوب"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن ميدان رمسيس أصبح مزدحمًا للغاية، ولا أحد يستطيع أن يركن فيه سيارة أو يقف فيه، "ولا هنوقف حد فيه، لأن لو حد وقف هيأثر على كل الطرق الرئيسية سواء رمسيس أو الجلاء، ويعمل شلل مروري في القاهرة كلها"، ومن هنا جرى اقتراح انتهاء خطوط قطارات الصعيد في منطقة بشتيل، كونها مخدومة بوسائل مواصلات محترمة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه جرى اختيار منطقة بشتيل كونها منطقة وسطية بين رمسيس والجيزة، مؤكدًا أن أهالي الصعيد الذين يرغبون في الذهاب إلى عين شمس، بدلًا من أن يستقلوا المترو من محطة رمسيس، سيستقلون المترو من محطة بشتيل، "دي زي دي".

وأكد وزير النقل أن هناك خطة لوقف قطارات الوجه البحري سواء في شبرا الخيمة أو قليوب، وهذا يعني أنه لا يوجد تمييز بين الوجه البحري والوجة القبلي، وبدلًا من أن ينتهي الخط الثاني لمترو الانفاق في شبرا الخيمة سيتم مده لقليوب، موضحًا أنه سيجري وصول المترو والمونوريل لمحطة بشتيل قبل تشغيلها، وكذلك الأمر سيجري توصيل المترو لمحطة قليوب قبل تشغيلها.