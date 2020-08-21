رئيس "مترو الأنفاق": المرحلة الثالثة بالخط الرابع نقلة حضارية

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إن محطة الهايكستب إحدى محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تمثل نقلة حضارية باتجاه شرق القاهرة بمحور جسر السويس، حيث تتكون هذه المرحلة من 10 محطات.

وأضاف والي خلال حديثه مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن جميع قطارات الخط الثالث بالمترو مكيفة ووسائل الأمان والسيطرة بها على أعلى مستوى والسيطرة والتحكم شبه أوتوماتيك، وتم استخدام أساليب جديدة لحالات الطوارئ، ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق على ارتفاع 15 مترا عن سطح الأرض.

وأوضح والي أن القطار يحمل من 1600 لـ1800 راكب، مشيرا إلى أن الجمهور مبهور بمستوى المحطات، والمحطة بالكامل تم إنشاؤها بأياد مصرية.

وتحدث عن محطة عدلي منصور، قائلا إنها محطة تبادلية مركزية تجمع بين وسائل نقل مختلفة وتشمل المحطة النهائية للمترو بالمرحلة الرابعة للخط الثالث، وتشمل محطة القطار الكهربائي "السلام - العاشر- العاصمة الإدارية"، وتشمل كذلك محطة سكك حديد السويس كمحطات جر كهرباء أو سكة حديد وموقف أتوبيسات للنقل للأقاليم وموقفا للأتوبيس الكهربائي لمطار القاهرة، بالإضافة لموقف لمدينة السلام ومواقف للسيارات، بالإضافة لأول وأكبر ورشة بالشرق الأوسط لإجراء العمرات الجسيمة للمترو.

وأشار والي إلى أن الورشة مساحتها 65 فدانا وبها هنجر الإصلاح الرئيسي وبه 155 معدة يتم دخولها لأول مرة إلى مصر وجراج يساع لـ30 قطارا ومعدات تدخل مصر للمرة الأولى، مشددا على أنه غير مسموح للأعطال في المترو إلا في حالة الطوارئ فقط.