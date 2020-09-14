وزير الأوقاف: تأجير سائر أراضي الملك العام سيكون بسعر السوق

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تأجير أراضي الأوقاف وسائر أراضي الملك العام بسعر السوق حق لمال الوقف والمال العام ، لأن مال الوقف يجب أن يكون التعامل عليه بالقيمة السوقية التجارية العادلة بيعًا وشراءً وتأجيرًا لتحقيق شروط الواقف ، وكذلك المال العام فلا يستفيد به بعض الأشخاص على حساب المصلحة العامة.

وأكد على أن يكون إيجار جميع الأراضي الزراعية في كل من : هيئة الأوقاف المصرية ، وهيئة الإصلاح الزراعي وجميع الأراضي التابعة للأوقاف والزراعة والري بالقيمة العادلة. وقد تم تشكيل لجان مشتركة من وزارات الأوقاف والزراعة والري في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل حوض ولمجمل الأراضي الزراعية بالمحافظة آخذة في الاعتبار القيمة السوقية العادلة ونقاط التميز، والانتهاء من ذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه بإذن الله تعالى.

من ناحية أخرى اعتمد وزير الأوقاف اليوم مبلغ (48,953,200) جنيه، من موازنة الوزارة لعام 2020 / 2021م، كدفعة أولى لعمارة بيوت الله في الربع الأول من العام المالي الحالي.