وزير الأوقاف يفضح كذب الإخوان: المساجد لا علاقة لها بقانون التصالح

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تتخذ موقفًا ضد أي عنصر بالوزارة، يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو تبنيه فكرها، وهو إبعاده عن الجمهور أو التأثير في الناس.

وأضاف جمعة، خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في الحلقة الأولى من برنامج "من القاهرة"، عبر شاشة "سكاي نيوز عربية": "أما الخلايا الكامنة والخفية لهذه الجماعة، ومن يبدو منهم متشددًا، أو يقول ما يدعو إلى التشدد فإننا نتخذ الإجراء في حينها".

وتابع أن الوزارة تخلصت إلى حد كبير جدًا من الخلايا النائمة، مشددًا على أن الوزارة "تَشْتَمَّ" رائحة هذه الخلايا.

وأكد، أنه لا يوجد على الإطلاق ما يقحم المساجد في قضية التصالح من قريب أو من بعيد، لافتًا إلى أن ما أثير بشأن هذا الأمر إنما هو أكاذيب إخوانية.

وأتم، أن الزوايا التي كانت تعيق الطريق بمحور ترعة المحمودية أزيلت للمصلحة العامة أُفتتح بدلًا منها يوم الجمعة الماضى 7 مساجد جامعة من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.