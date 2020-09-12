وزير الأوقاف: سنعلن أن مصر أصبحت دولة المائة ألف مئذنة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر تمتلك من المساجد ما يتجاوز 140 ألف مسجد وزاوية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن مصر بها 100 ألف مسجد كبير.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "سنعلن أن مصر بلد المائة ألف مئذنة، وأتوقع أننا في حدود المائة ألف مئذنة، وبالتالي لا يجب أحد أن يزايد على إيمان أو تدين مصر".

وتابع، أن المواطنين يتدفقون بصورة كبيرة لدفع التبرعات التي تحتاجها المساجد، إذا جرى الإعلان عن الحاجة إلى ذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تفرش مساجد آل البيت مثل سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، إلا من خلال "أهل الفضل"، وبتسابق منهم: "الناس بتحجز عشان تفرش المساجد".