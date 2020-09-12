وزير الأوقاف: نعرف الأئمة المتشددين من صفحاتهم على السوشيال ميديا

علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على سبب منع بعض الأئمة من صعود المنبر، في الفترة الأخيرة.

وقال جمعة، خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في الحلقة الأولى من برنامج "من القاهرة"، عبر شاشة "سكاي نيوز العربية": "إذا لمسنا في أي شخص تشددًا فكريًا لا يتسق مع الفهم الصحيح والوسطي للدين، سواء أكان ذلك على منبره أو في مسجده أو على صفحات التواصل، فإننا نستبعده".

وأكد وزير الأوقاف، على أن صفحة الإمام على صفحة التواصل كمنبره، مفسرًا ذلك بأن الناس تتفاعل مع صفحته باعتباره إماما، وبالتالي فإن من تجد الوزارة فيه تشددًا، يمكن أن يضلل المجتمع لا مكان له على منابرها.

وتابع: "من يخرج عن القيم السلوكية في أي جانب من جوانب التسيب، كمن يخرج عنها في جوانب التشدد، ونريد إماما وموظفًا وسطيًا يتسم بالسلوك القويم، وهذا ما تؤكده السلوك الوظيفي".