شاهد عيان على حريق مصنع زجاج العاشر من رمضان: ماس كهربائي السبب

نشب اليوم، حريق بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم إخطار الحماية المدينة، التي دفعت بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما هرعت سيارات الإسعاف تحسبا لحدوث إصابات.

أحمد هشام، أحد العاملين في مصنع مجاور للحريق، والذي شهد الواقعة برفقة المتواجدين في نطاق الحادثة، علق على ذلك قائلًا إن الحريق جعل الجميع في حالة ذهول من هوله، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يشاهد فيها حريقا بذلك الشكل، "اللي كان مطمنا إن الحريق في حته صغيرة من المصنع، مش في المصنع كله".

وأضاف "هشام" لـ"الوطن"، أن رجال الحماية المدينة تواجدوا في لمح البصر ولم يعرف في أثناء مشاهدة الجميع للمصنع وسط قلة حيلة، ليأمروا الجميع بالابتعاد عن المكان لمساحة كافية، لأن المصنع ينتج الزجاج، ومن المؤكد تواجد مواد زجاجية، يُخشى أن تنفجر تحت تأثير الحرارة.

وأشار شاهد العيان، إلى أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي في أحد أجهزة المصنع، تسبب في نشوب الحريق وتصاعد ألسنة اللهب، قبل أن تتمكن قوات الإطفاء من السيطرة على الوضع، دون وقوع أي إصابات، "حمدنا ربنا إنها عدت سليمة".

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وتم إخطار الحماية المدينة وسيارات الإسعاف للتوجه لموقع الحريق.

كما تبين نشوب الحريق على مساحة 100 متر من إجمالي مساحة المصنع 1000 متر.

ودفعت الحماية المدينة برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، وإشراف العميد محمد العادلي، بـ9 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وانتقلت سيارات الإسعاف تحسبا لحدوث إصابات، قبل أن تتمكن م السيطرة على الحريق.